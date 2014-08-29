الإمارات تقر 1000 درهم غرامة لمن تضع “ماكياج” وهى تقود سيارتها

أصبح على النساء في إمارة دبي أخذ الحيطة والحذر في حال فكرن مرتين بتعديل مكياجهن او تسريهتن لان ذلك سيكبدهن مخالفة مالية قدرها 1000 درهم.

أصدرت وزارة الداخلية في الامارات مؤخراً تعميماً بتسجيل مخالفة مرورية لوضع الماكياج أو التجمل أو تمشيط الشعر أثناء القيادة، وكذلك الرجال الذين ينشغلون بتعديل الغترة أو ربطة العنق، ووفقا للائحة قانون السير والمرور الاتحادي تبلغ غرامة المخالفات السابقة 1000 درهم، وحجز المركبة لمدة شهر، و12 نقطة مرورية.

قال العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالإنابة في تصريحات ، إن بعض المخالفات التي يتوقع البعض أنها بسيطة تؤدي إلى حوادث بليغة، وتسجل هذه المخالفات تحت بند «القيادة بصورة تشكل خطراً على الطريق»،

وسجل في دبي، وفقاً لآخر الإحصائيات 26 ألفاً و533 مخالفة لاستخدام الهاتف بواسطة اليد أثناء القيادة منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري. وسيتم تسجيل مخالفة مرورية لمن يتم رصده يستخدم الهاتف النقال باليد عند الإشارات الضوئية، أو التقاطعات المنظمة بإشارات ضوئية أثناء توقف المركبة، أو الدوارات، وتسجل تحت بند «استخدام الهاتف النقال باليد أثناء قيادة المركبة» وتبلغ قيمة الغرامة 200 درهم و4 نقاط مرورية.

ولفت المزروعي الى أن هناك فهماً خاطئاً لدى البعض، بأن مخالفة استخدام الهاتف النقال تسجل فقط عندما تكون المركبة في حالة سير، وهو أمر غير صحيح، حيث إن انشغال السائق عند التقاطعات والإشارة الحمراء قد يؤدي الى تعطيل حركة السير، أو السير بشكل خاطئ.

وعلى سائق المركبة الراغب في الحديث عبر هاتفه النقال ان يقوم بالتوقف في مكان آمن على جانب الطريق، وإجراء مكالمته، أو الانتظار حتى يصل إلى وجهته، أو أن يتحدث عبر مكبرات صوت خاصة بالهاتف مثبتة بالمركبة، أو عبر السماعات، أما الكتابة على الهاتف أو تصفح البريد الإلكتروني فمن أخطر الأمور الذي يمكن ان تعرض قائد المركبة ومن معه للخطر. ودعا المزروعي قائدي المركبات الى أخذ العبرة من الآخرين الذين راحوا ضحية الهاتف أو الانشغال بغير الطريق، وإن كثيرين منهم على قيد الحياة إلا أنهم مقعدون أو يعانون من تداعيات هذه الحوادث المميتة التي تقع بلا مقابل يستحق ذلك.