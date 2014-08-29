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محافظ بني سويف يسلم عقودا للمعاقين قدمتها جمعية رجال أعمال أسيوط

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محافظ بني سويف يسلم عقودا للمعاقين قدمتها جمعية رجال أعمال أسيوط محافظ بني سويف يسلم عقودا للمعاقين قدمتها جمعية رجال أعمال أسيوط

 

شهد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف حفل توزيع عقود الأكشاك المقدمة من جمعية رجال أعمال أسيوط فرع بني سويف للمستفيدين من أبناء المحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد والمدير الإداري لفرع الجمعية ببني سويف ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس مدينة بني سويف فضلا عن أهالي المستفيدين بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

قدم المحافظ التهنئة للمستفيدين معربا عن أمله في أن تكون هذه المشروعات فاتحة خير ومصدر دخل يضمن لهم حياة كريمة لاسيما أن المستفيدين من الفئات المحتاجة واللذين تم اختيارهم من خلال اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها من الشؤون الاجتماعية ومجلس المدينة وفرع الجمعية ببني سويف لتحديد المستحقين حيث قامت الجمعية بتوفير التمويل اللازم ، في حين قام مجلس المدينة بعمل الأكشاك واستخراج الرخص واختيار المواقع وإنهاء الإجراءات ، بينما قامت الشؤون الاجتماعية بعمل بحوث اجتماعية لتحديد المستفيدين .

من جانبه أشار رئيس المدينة إلى أن الجمعية انتهت من تجهيز 10 أكشاك بالألوميتال وتم امداده ببضاعة بقيمة 4 آلاف جنيه علاوة على ألف جنيه نقدية لكل مستفيد لتبلغ قيمة الكشك عشرة آلاف جنيه شاملة التجهيز والبضاعة ، بتمويل إجمالي 100 الف جنيه للعشرة الأكشاك.

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