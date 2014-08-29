أهالى الفيوم يطالبون بعودة قطار الإسكندرية

طالب أهالى محافظة الفيوم، رئيس هيئة السكة الحديد، بإعادة تشغيل القطار الذى يربط بين المحافظة والإسكندرية والذى كان قد تم تشغيله بعد ثورة يناير بعدة أشهر وتوقف عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس الماضى.

وأكد المواطنون فى المحافظة أن القطار الذى يربط بين الفيوم والإسكندرية مرورا بالواسطى والجيزة والقاهرة وعدد من محافظات الوجه البحرى حتى الإسكندرية قطار درجة ثانية مميزة سريع لا يتوقف سوى فى المحافظات فقط فى حين أن القطارات الأخرى التى تربط الفيوم بالواسطى وقطار وحيد حتى الجيزة درجة ثالثة تتوقف فى جميع المحطات بالمراكز والقرى ، بالإضافة إلى تناسب مواعيد مغادرته الفيوم فى السابعة وعشر دقائق صباحا مع من يرغب فى قضاء مصالحة بالقاهرة وأيضا للذين يرغبون للذهاب إلى الإسكندرية بالإضافة إلى أن تشغيل القطار يساهم فى الحد من جشع واستغلال سائقى سيارات الأجرة وتخفيف الأعباء عن المواطنين ، كما أن القطار ثبت جدوى تشغيله اقتصادياً.

كانت هيئة السكة الحديد قد أعادت تشغيل قطار واحد فقط يربط بين الفيوم والجيزة بدلا من 4 قطارات كانت تعمل يوميا بالإضافة إلى قطار الإسكندرية .