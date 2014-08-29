أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شريف حازم بعد أول مران في الأهلي: جاهز للزمالك

Google+ Print
شريف حازم بعد أول مران في الأهلي: جاهز للزمالك شريف حازم بعد أول مران في الأهلي: جاهز للزمالك

خاض شريف حازم مدافع الأهلي المنضم حديثا للفريق أول مران له بالقميص الأحمر وذلك يوم الجمعة، وأبدى سعادته باستقبال زملائه وخوان جاريدو المدير الفني.

ونجح الأهلي في ضم شريف حازم بعدما فسخ تعاقده مع فريق سيرانيسكا السويدي.

وعقب المران علق شريف حازم لمراسل FilGoal.com: "سعيد بالاستقبال الحافل من زملائي والمدير الفني وأتمنى الظهور بمستوى طيب يليق بالأهلي".

وأضاف "يبدأ موسمي بمواجهة الزمالك في السوبر وجاهز لتحقيق شيء يسعد جماهير الأهلي وتحت أمر الجهاز الفني في أي دور الأهم هو مصلحة الفريق".

ويبدأ الموسم الرياضي في بمواجهة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، والتي حدد اتحاد الكرة موعدا مبدأيا لها يوم 14 سبتمبر المقبل في انتظار الموافقات الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم