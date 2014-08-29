شريف حازم بعد أول مران في الأهلي: جاهز للزمالك

خاض شريف حازم مدافع الأهلي المنضم حديثا للفريق أول مران له بالقميص الأحمر وذلك يوم الجمعة، وأبدى سعادته باستقبال زملائه وخوان جاريدو المدير الفني.

ونجح الأهلي في ضم شريف حازم بعدما فسخ تعاقده مع فريق سيرانيسكا السويدي.

وعقب المران علق شريف حازم لمراسل FilGoal.com: "سعيد بالاستقبال الحافل من زملائي والمدير الفني وأتمنى الظهور بمستوى طيب يليق بالأهلي".

وأضاف "يبدأ موسمي بمواجهة الزمالك في السوبر وجاهز لتحقيق شيء يسعد جماهير الأهلي وتحت أمر الجهاز الفني في أي دور الأهم هو مصلحة الفريق".

ويبدأ الموسم الرياضي في مصر بمواجهة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، والتي حدد اتحاد الكرة موعدا مبدأيا لها يوم 14 سبتمبر المقبل في انتظار الموافقات الأمنية.