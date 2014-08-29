بالصور… الجماعات التكفيرية تظهر من جديد بالفيوم.. و”الشوقيين ” يقيمون مساجد فى الحقول ويمنعون المواطنين من الصلاة فيها

“الجماعات التكفيرية” بدأت فى الظهور مرة أخرى، والعودة إلى ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها جماعة الشوقيين ” التكفير والهجرة ” التى تم القبض على عناصرها فى بداية التسعينيات عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة، أسفرت عن مقتل 21 شخصا، وتم اعتقال عدد كبير منهم ، إلا أنه عقب ثورة 25 يناير خرج الكثير منهم من السجون والمعتقلات وبدأوا فى العودة من جديد إلى النشاط التكفيرى.

وفى أماكن بعيدة عن التأهيل العمرانى وتحديداً فى الحقول، أقامت تلك العناصر عدداً من الزوايا فى قرى مركزى إبشواى ويوسف الصديق، والمثير أن تلك العناصر تمنع دخول من لا ينتمى إلى فكرهم إلى مساجدهم لإقامة الصلاة معهم مما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطورة من تواجدها وانتشارها كما حدث فى الماضى.

البداية كما يرويها المهندس ج بالمعاش لوكالة ONA، ومن أهالى قرية كحك بحرى معقل الجماعة فى التسعينيات قال، ” قبل أحداث دخول جماعة الشوقيين إلى القرية كنا نعيش فى أمن وسلام ولكن كان التعليم ضئيل جدا وكل ما يشغل بال الأهالى هو الصيد والزراعة إلى أن ظهر الدكتور عمر عبد الرحمن فى الفيوم وكان يعمل إمام مسجد فى الستينيات وشكل جماعة الجهاد وازداد نشاطها بشكل كبير وبدأت الشرطة تحارب هذه الجماعة والذى كان ينتمى إليها ” شوقى الشيخ ” مؤسس جماعة الشوقيين وكان يعمل مهندس بالرى وهو من قرية تدعى سنرو بالفيوم .

ويضيف،” انشق على جماعة عمر عبد الرحمن واعتقل فى أحداث مقتل السادات ، وعندما خرجوا من المعتقل بدأوا فى تكوين جماعة الشوقيين والمعروفة بجماعة ” التكفير والهجرة ” واتخذوا كحك مقرا لها ، وبدأ شوقى فى تجنيد رجال وشباب القرية ، وبدأت زوجته فى تجنيد النساء فى أواخر الثمانينيات .

واستطرد، البداية كانت براقة دروس فى التوحيد والعقيدة ومبادئ الإسلام ولما اشتد عضدهم بدأوا فى تكفير كل من حولهم وكانت أفكارهم غريبة ، فكل من ليس له لحية فهو كافر ، وكل ملتح لا يتبع جماعتهم كافر ، وأحلوا الحرام وحرموا الحلال واعتبروا أنفسهم فى حالة حرب مع أهالى القرية الذين اتهموهم بالكفر ، فالذى لا يحتك بهم يعتبر من وجهة نظرهم كافر مسالم ، والذى يحتك بهم كافر محارب ، وبدءوا فى محاربة الكفار المحاربين وقاموا بتقطيع أشجار الزيتون التى يمتلكوها وكل ما هو مثمر وذبحوا مواشيهم وأحرقوا محاصيلهم فى الحقول ودب الخوف فى نفوس الأهالى واتبعوهم اضطرارا ، إلى أن بدأت الشرطة تتحرك عام 1990 وطلبت من مشايخ القرية أن يجمع كل واحدا منهم أهله ومن يقدر عليه لتسليمه للشرطة ، وعندما قام أحد مشايخ القرية فى جمع أهله اعتدت عليه جماعة الشوقيين وأطلقوا عليه النار ولكنه أصاب أحد فقراء القرية .

وأوضح، تجمع الشوقيون وهم فى ذلك الوقت فاق عددهم الـ 700 وبدأوا التجمهر والسير فى الشوراع عندما شعروا أن أحد مشايخ القرية قد أبلغ عنهم ، حتى أن والد أحد الشوقيين تقابل مع ابنه على الطريق وحاول منعه من السير مع تلك الجماعة فما كان من الابن إلا أن أطلق على والده النار فأرداه قتيلا يوم الاثنين 30 إبريل 1990 مما دفع الشرطة إلى اقتحام القرية وتم رصد الشوقيين وأماكنهم فى الحقول وتبادلوا إطلاق النار وتم قتل 21 من الجماعة واعتقل الباقى وخرجوا منذ 6 أعوام وكانوا مقوقعين إذا حانت الفرصة يتجمعون مرة أخرى ، إلى أن عاودوا الظهور فى أعقاب ثورة 25 يناير ، وبنوا زاوية بالطوب البلوك فى الحقول لممارسة شعائرهم فيها وعددهم يصل لنحو 10 أفراد لا يستطيع أحد الدخول إلى المسجد للصلاة لا ينتمى إلى فكرهم مما يعنى أن هناك خطورة من تواجدهم فهم يكفرون كل من لا يتبع فكرهم .

وكشف المحاسب م ، من أهالى مركز إبشواى أنه عقب ثورة 25 يناير تجمع مجموعة من الشوقيين فى قرية أبو شنب التابعة للمركز وأقاموا مسجدا فى الحقول لا يصلى فيه أحدا لا ينتمى إلى فكرهم ، كما تجمع مجموعة أخرى فى منطقة العلوية بالمركز أيضا وأقاموا مسجدا آخر فى الخلاء يقيموا شعائرهم فيه ولا يستطيع أحدا أيا من كان دخول مساجدهم هذه أو الصلاة فيها ، ويفوق عددهم 15 شخصا ، مشيرا إلى أن الأهالى يروهم مسالمين الآن لا يحتكون بأحد حتى السلام لا يلقونه على أحد لأننا بالنسبة لهم كفار ، لافتا إلى أن المثير فى الأمر هى الأموال التى بنوا بها هذه المساجد فمعروف للجميع أنهم لا يملكون المال فمن أين آتوا به لبناء المساجد خاصة وأن قيراط الأرض فى المنطقة التى تم بناء المسجد فيها يتخطى 120 ألف جنيه .

وأضاف أن الأهالى فى الوقت الراهن لا يجدون خطورة فى تواجد هذه المجموعات لأنهم فى السابق كانوا يعتمدون على تجنيد الأهالى فى القرى من الفقراء والصيادين والذين لا يجيدون القراءة والكتابة وكانوا يتلاعبون بعقولهم باسم الدين ، أما الآن الوضع اختلف نسبيا بعد انتشار نسبة التعليم فى القرى والعزب والنجوع ، وتكمن خطورتهم فى تقوقعهم واجتماعاتهم المستمرة فى مساجدهم التى لا يدخلها غيرهم فهم قنابل موقوتة يمكن استخداها فى أى وقت .

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى، أن هذه العناصر مرصودة تماماً من قبل الأجهزة الأمنية ومعروف أماكنهم، مشيرا إلى أنهم لا يقومون بأى أعمال خارجة عن الإطار وهم فى مواقعهم مسالمين، لافتاً إلى أنه فى حال استشعار الأجهزة الأمنية أى خطورة منهم سوف يتم إلقاء القبض عليهم فوراً .