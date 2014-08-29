مساعد وزير الداخلية: إحالة المتهمين بالتمثيل بجثة متوفى داخل قسم بالقليوبية للنيابة

علق اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، على واقعة تمثيل أحد أمناء الشرطة بجثة أحد المتوفين داخل مستشفى الخانكة بالقليوبية، قائلًا” على الوزراء التصدى لأى أخطاء أو تجاوزات فردية لعدم تشويه جهود جهاز الشرطة”.

وأضاف عبد الكريم، خلال اتصال هاتفى لقناة “المحور”، الجمعة، أن وزير الداخلية أحال الواقعة لقطاع التفتيش والرقابة، وتمت إحالتها للنيابة العامة، مشددًا على أن التجاوزات مرفوضة شكلًا وموضوعًا.

وتابع: “نرفض أى تجاوزات من رجال الشرطة مهما كانت صغيرة، وأى وقائع أو تجاوزات تصل إلينا يتم التحقيق الفورى فيها”، منوها إلى أن هناك جهودا تبذل فى هذا المجال، وهناك متابعة لعدم تكرار تلك الوقائع، ولفت إلى أن نتائج التحقيقات مع أفراد وضباط الشرطة غير مسموح لأحد بالإطلاع عليها وتعرض على وزير الداخلية مباشرة.

وأردف عبد الكريم، ”فى الوقت الذى اصطحب ضباط وضابطات حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح وشقيقته، لحضور تشييع جثمان والدهما، يقوم بعض الأشخاص غير المسئولين بأفعال تضيع جهود أفرد الشرطة”، مشددًا أن الشرطة فى خدمة الشعب على الدوام.