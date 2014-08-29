انقطاع مياه الشرب عن 45 أسرة بقرية فى الفيوم

اشتكى أهالى منطقة التلاتة بقرية دار السلام التابعة لمركز طامية بالفيوم من انقطاع مياه الشرب عن منطقتهم بالقرية من شهرين بالرغم من توافر المياه فى باقى أنحاء القرية .

وقال عدد من المواطنين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ولكن دون جدوى وكل حلولهم عبارة عن مسكنات كان أخرها توصيل المياه لمدة ساعة ليلا ، ثم يتم قطعها مرة أخرى .

وأضافوا أن نحو 45 أسرة يقطنون 400 منزل بالمنطقة تنقطع عنهم المياه ، مشيرين إلى أن الخط الواصل لمنطقتهم تم أخذ أكثر من قطع منه للمنطقة المقابلة حيث أنها منطقة منخفضة ويوجد بها أكثر من 500 منزل ولذلك انقطعت المياه عنهم ، لافتين إلى أنه تم توصيل أكثر من 5 شوارع جانبية من هذا الخط بالرغم من أن تلك الشوراع بها المياه وهو ما أدى إلى فقدان المياه كاملة عن المنطقة التى يقطنون بها .

وطالب الأهالى مسئولى المرفق بضرورة توصيل المياه إليهم حيث أنه من غير المعقول أن تكون المياه موجودة فى القرية ومقطوعة عن جزء منها ومن غير المعقول أيضا أن يقوموا بدفع فواتير المياه على الرغم من عدم وصولها لهم منذ شهرين .