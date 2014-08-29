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إسرائيل تنفي ما تردد بشأن لقاء «نتنياهو» و«عباس» في عمان قبيل التهدئة

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نفت مصادر سياسية إسرائيلية أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال الفترة الأخيرة.

ذكر ذلك راديو «صوت إسرائيل»، صباح الجمعة، مشيرا إلى أن ذلك النفي جاء تعقيبا على ما ذكرته صحيفة «الغد» الأردنية، الخميس، من أن نتنياهو التقى عباس سرا في عمان قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ببضعة أيام.

كما نفى ديوان رئيس الوزراء ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن نتنياهو وافق أمامه على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 67 حيث جاء في بيان ديوان رئيس الوزراء أن هذا الأمر لم يحدث قط.

وكان عباس قد أدلى بهذه الأقوال في لقاء متلفز جرى في مقر المقاطعة برام الله

وأضاف عباس أن المسؤولين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات واللواء ماجد فرج سيلتقيان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأسبوع القادم.

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