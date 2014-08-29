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زلزال شدته 5.6 درجة يضرب جنوب اليونان

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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر المنطقة الواقعة بين شبه جزيرة بيلوبونيز ومجموعة جزر سيكلاديس في جنوب اليونان.

وذكر موقع «جريك ريبورتر» الإخباري اليوناني، الجمعة، أن مركز الزلزال كان على عمق 140 كيلومترا تحت قاع البحر جنوب أثينا، وبالقرب من جزيرة ميلوس.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، لكن سكان مدينة أثينا وجزيرة كريت شعروا بالزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن الزلازل تسببت في دمار واسع النطاق ليس فقط في كريت، بل أيضا في جميع أنحاء جنوب اليونان وقبرص وصقلية وغيرها من المناطق المجاورة.

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