"طرق دبي" تدشّن خطا جديدا لفيري دبي

ستدشن مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات يوم الاثنين الأول من سبتمبر خطا جديدا لفيري دبي من منطقة مارينا مول إلى محطة الغبيبة وبالعكس وذلك بهدف تعزيز قطاع النقل البحري السياحي في إمارة دبي وتوفير خيارات جديدة ومتنوعة للأفراد والعائلات من مختلف شرائح المجتمع واستقطاب أعداد جديدة من رواد فيري دبي.



> وأوضح حسين خانصاحب، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة بأن الخط الجديد سينطلق في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر وفي الساعة 6,30 مساء



> وأضاف خانصاحب: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات دائما على تقديم خدمات نقل جماعي آمنة وسهلة ومتطورة لمواكبة الفعاليات والأنشطة، التي تزخر بها إمارة دبي، ومنها وسائل النقل البحري السياحية مثل التاكسي المائي وفيري دبي، لتتناسب هذه الخدمات وأهمية تلك الأنشطة والفعاليات المتنوعة وذلك بهدف تقديم خدمات نقل بحري تتسم بالمتعة والسلاسة والأمان."



> "كما تحرص هيئة الطرق والمواصلات دائما على المشاركة في جميع الفعاليات، الرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الفعاليات المحلية والاقليمية والعالمية، التي تنظمها جهات مختلفة في إمارة دبي وذلك بهدف إعلاء مكانة الإمارة باعتبارها مركزا سياحيا وتجاريا وخدميا رائدا على مستوى المنطقة والعالم."



> وقد تم تدشين خدمة فيري دبي للمرة الأولى في شهر مارس عام 2011 خلال فعاليات معرض دبي للقوارب، ضمن الخطة الاستراتيجية للنقل البحري في إمارة دبي، وكان الهدف من إيجاد خدمة فيري دبي هو إضافة خدمة مميزة لشبكة النقل البحري بإمارة دبي، تشكل نقلة نوعية وخدمة فريدة من نوعها تخدم فئات مختلفة من المقيمين والسياح داخل منطقة الخور والمناطق السياحية والواجهات البحرية لإمارة دبي، في المرحلة الأولى على أن يتم توسيع نطاق الخدمة في المرحلة المقبلة.

وأيضا تلبية احتياجات المقيمين في دبي والسيّاح بواسطة تنظيم مناسباتهم الخاصة بقلب البحر وبأسعار رمزية مقارنة بالآخرين، والتنقل عبر الأمواج في سبيل قضاء أوقات ممتعة على متن الفيري.



> ويُعدُّ فيري دبي أحدث وأكبر وسيلة نقل بحري تابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث يستخدم كوسيلة نقل إضافية سريعة لخدمة مناطق جديدة ويخدم منطقة خور دبي والشريط الساحلي الممتد على شواطئ جميرا بالإضافة الى مرسى دبي وجميرا بيتش ريزدنس ومشاريع الواجهات البحرية. وتتسع وسيلة النقل البحرية الحديثة " فيري دبي" الى مائة راكب ويبلغ طولها (32) مترا وعرضها حوالي ثمانية أمتار، وتصل سرعتها الى (24) عقدة بحرية في الساعة، وتتميز بوسائل ترفيه عالية الجودة والحداثة لخدمة ركابها.