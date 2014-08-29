ضبط تشكيل عصابي ينتحل أعضائه صفة رجال شرطة بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بشبرا الخيمة من ضبط تشكيل عصابي ينتحلون شخصيات شرطية لسرقة متعلقات المواطنين .

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، اخطارا يفيد قيام فريد .ش .ب 36 سنه عاطل وشهرته ” فريد سكر” ومقيم بمدينة السعادة، دائرة القسم، والسابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات ، وأيمن.ع . م 24 سنه عاطل ومقيم بذات العنوان والسابق اتهامه في القضية رقم 10095 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2014 “سلاح ناري”، وسامى .م. م 38 سنه عاطل ومقيم بذات العنوان لقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة متعلقات المواطنين .

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم في عدة أكمنة، أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم 628 ى ر ف ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون مستأجرة من أحد مكاتب إيجار السيارات. بمدينة باسم جيهان قاسم محمد عبد الهادي .

وبالتفتيش أمكن ضبط 2 جهاز لاسلكى، و2 طبنجة صوت، و2 بنطال، و2 قميص أبيض الأول عليه رتبة ملازم أول شرطة والثانى عليه رتبة امين شرطة وضبط بحوزة الأول مبلغ مالى 10500 ريـال سعودى وبحوزة كل منهم هاتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها وأقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في نشاطهم الإجرامى وانتحال صفة رجال الشرطة للنصب على المواطنين، وأن المبلغ المالى المضبوط من حصيلة ارتكابهم واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة المرج.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17345 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2014 وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق .