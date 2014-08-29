العثور على جثة طيار أمريكي تحطمت طائرته المقاتلة فوق فيرجينيا

أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، العثور على جثة طيار مقاتلة من طراز “اف-15 سي” تحطمت فوق منطقة نائية بفيرجينيا، الأربعاء.

وقال العقيد، جميس كيفي، قائد الجناح القتالي 104، إن فرق التفتيش والإنقاذ، لم تصل إلى الموقع المعزول، الذي تحطمت فيه الطائرة، سوى ظهر الخميس، حيث لا يزال الحريق مشتعلا بمنطقة الحطام.

وأشار كيفي إلى أن الطيار، الذي سيتم الكشف عن هويته في وقت لاحق الجمعة، لم يتمكن من قذف مقعده خارج الطائرة قبل تحطمها، لافتا إلى أن التحقيق بالحادث قد يستغرق عدة أسابيع.

وفقدت الطائرة، صباح الأربعاء، فوق منطقة حرشية نائية غرب فيرجينيا، أثناء رحلة إلى نيو أورلاينز لتحديث نظام رادارها، وأكد المسئول العسكري إنها لم تكن مسلحة بصواريخ ساعة الحادث.