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كاميرون يقدم للاتحاد الأوروبي غدا فى بروكسل خطة للتصدي لـ”داعش”

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كاميرون يقدم للاتحاد الأوروبي غدا فى بروكسل خطة للتصدي لـ”داعش” كاميرون يقدم للاتحاد الأوروبي غدا فى بروكسل خطة للتصدي لـ”داعش”

ديفيد كاميرون

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيحث زعماء الاتحاد الأوروبي على تبني إجراءات للسيطرة على المتطرفين الذين ينضمون إلى القتال مع تنظيم “داعش”، وذلك خلال قمة الاتحاد التي تعقد في بروكسل غدا السبت.

وكشفت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم “الجمعة” عن مقترحات بريطانيا حيث تطالب بخطوات “عاجلة”، تتضمن تبني تعليمات من التكتل بالسماح للدول الأعضاء بتقاسم المعلومات حول سجلات أسماء ركاب الطائرات المسافرين من وإلى سوريا والعراق.

كما سيقترح كاميرون ضرورة مساعدة الاتحاد الدول، ومن بينها تركيا، على تقديم أحدث الأنظمة الأمنية لمكافحة الإرهاب مثل أجهزة فحص الشحنات وحقائب السفر ورصد المواد المتفجرة.

ويريد كاميرون أيضا التنسيق بشأن رد أوروبي على مستوى السياسة الخارجية للأزمة في العراق وسوريا والمشاركة في التدريب بين الدول الأعضاء على إجراءات التصدي للتطرف.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني لا يزال يتوخى الحذر بشأن إصدار أوامر للقوات المسلحة البريطانية بمهاجمة الجهاديين.

غير أن مسئولين بريطانيين أفادوا بأن كاميرون لم يستبعد المشاركة في ضربات جوية لكن الجهود البريطانية لا تزال مركزة على توفير رحلات طيران للاستطلاع والإغاثة الإنسانية.
> أ ش أ

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