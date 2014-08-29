أوباما: لا نملك استراتيجية لقصف داعش في سوريا حتى الآن

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة ليس لديها استراتيجية بعد لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا.

وأضاف أوباما لدى سؤاله خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية عما إذا كان سيطلب موافقة الكونجرس على شن هجوم ضد تنظيم داعش في سوريا، لأنه لا يريد أن يضع العربة قبل الحصان، مشيرا إلى أنه ليس هناك استراتيجية بعد فيما يتعلق بقصف داعش في سوريا.

وأوضح اوباما أن الخيارات التي طلب هيئة الاركان المشتركة الامريكية التركيز عليها هي ضمان عدم اجتياح داعش العراق.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه أوباما اجتماعا مع اعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي عقب المؤتمر الصحفي وذلك لبحث الخيارات العسكرية المحتمل القيام بها للتصدي لتنظيم داعش.

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