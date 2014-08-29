الأمم المتحدة: 3 ملايين لاجىء سورى بدول الجوار منذ مارس 2011

قالت الأمم المتحدة، إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الدول المجاورة بلغ، اليوم الجمعة، ثلاثة ملايين لاجيء في إطار عملية لجوء جماعي بدأت في مارس عام 2011 ولم تهدأ حتى الآن.

وذكرت الأمم المتحدة، إن هذا العدد القياسي يمثل زيادة بمقدار مليون لاجيء مقارنة بعام مضى بالإضافة إلى نزوح 6.5 مليون داخل سوريا وهو ما يعني أن “قرب نصف السوريين جميعا أجبروا الآن على ترك بيوتهم والنجاة بأرواحهم”، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق اللاجئين، انتونيو جوتيريس في بيان “الأزمة السورية أصبحت أكبر حالة طواريء إنسانية في حقبتنا ومع ذلك فشل العالم في توفير احتياجات اللاجئين والدول التي تستضيفهم”.