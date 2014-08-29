وزير الخارجية يجتمع بمجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، الخميس، بمجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي بدأت في ممارسة عملها بعد تشكيها اعتبارا من الأول من يوليو 2014.

وحضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة أعضاءه الجديد،وهم نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وعدد من مساعدي الوزير، وأمين عام الوكالة ونائبيه، ونواب مساعدي وزير الخارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي: «تم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل الوكالة في المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتركيز عملها وأنشطتها في مجالات التنمية وتقديم المعونة الفنية والتدريب في القارة الأفريقية في إطار الحرص والاهتمام المصري الكاملين بتعميق التواجد هناك وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية بين مصر وأشقائها الأفارقة، فضلاً عن الاستجابة للشواغل والاحتياجات الفنية والتنموية للأشقاء الأفارقة، والعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتجات والاستثمارات المصرية في أفريقيا بما يسهم في الارتقاء بمستوي معيشة الأشقاء بين أبناء الشعوب الأفريقية وتحقيق المصالح المشتركة».