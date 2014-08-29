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مباحثات مصرية كينية حول العلاقات بين القاهرة ونيروبي

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عقد السفير صبري مجدي صبري جلسة مباحثات مع السيد كارانجا كيبيتشو وكيل أول وزارة الخارجية الكينية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الخارجية، بالإضافة إلى وفد من المجلس التصديري المصري للصناعات الهندسية.

وقال مصدر دبلوماسي مسؤول إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات لاسيما في إطار الإعداد للجنة المشتركة بين البلدين، حيث أكد الجانبان على ضرورة دراسة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلقة بين البلدين تمهيداً للتوقيع عليها خلال أعمال اللجنة، وذلك إلى جانب الاتفاق علي عقد منتدى رجال الأعمال المصري الكيني على هامش أعمال اللجنة المشتركة.

من جانب آخر، تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث قام أعضاء المجلس التصديري المصري للصناعات الهندسية بطرح المعوقات التي تواجه تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين، حيث أمن المسؤول الكيني علي وجود بعض المشكلات التي تعتري تعزيز التعاون التجاري بين البلدين مؤكداً أن بلاده تعمل حالياً على تذليل هذه المشكلات.

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