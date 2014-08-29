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انتهاء ترميم استراحة طه حسين بالمنيا.. ودراسة لتحويلها لمتحف

  • مصر
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تفقد اللواء صلاح الدين، زيادة محافظ المنيا، الخميس، الاستراحة الخاصة بعميد الأدب العربي طه حسين، والتي تم ترميمها لنقل المتعلقات الخاصة به، حيث جاري دراسة تحويلها لمتحف خاص بعميد الأدب العربي طه حسين.

كما قام بزيارة المنطقة الأثرية بتونة الجيل بمركز ملوي، والتي كانت جبانة في العصور الفرعونية، واليونانية، والرومانية، حيث شاهد المحافظ عدد من الآثار الهامة التي تضمها المنطقة منها مقبرة «ايزادورا» شهيدة الحب من العصر اليوناني الروماني، مقبرة الكاهن «بتوزيرس» من العصر اليوناني، مدافن ايبيس الطائر المقدس للإله تحوت.

وشدد المحافظ على ضرورة مرور مفتشي الآثار على المنطقة بشكل مستمر، والإبلاغ فورا عن أية حالات للتعديات على المنطقة .

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