بعثة أولمبياد الشباب بالصين تعود للقاهرة بعد إحراز 11 ميدالية متنوعة

تعود إلى القاهرة، الجمعة، بعثة مصر بعد أن شاركت في أولمبياد الشباب بالصين وأحرزت 11 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات وفضية لمنتخب كرة اليد وبرونزية في المصارعة.

قال الدكتور حسن مصطفى، مبعوث اللجنة الأولمبية الدولية، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، خلال اتصاله هاتفيًا بالمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الإثنين، بإشادة أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بمستوى الرياضة المصرية والأداء المشرف للبعثة المصرية في أولمبياد الصين.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية أشادوا أيضًا بالمستوى والنتائج الطيبة التي حققتها البعثة المصرية حتى الآن والتي من المتوقع أن ترتفع حصيلة الميداليات في الأيام القادمة المتبقية من المنافسات إلى 10 ميداليات أو أكثر.