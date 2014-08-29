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محافظ سوهاج يحيل موظف معاشات بإدارة دار السلام الصحية للتحقيق

  • مصر
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أحال اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، الموظف المسؤول عن المعاشات بإدارة دار السلام الصحية للتحقيق معه بالشئون القانونية بالمحافظة للمرة الثانية على التوالي وفي ذات الأسبوع وذلك بشأن إصداره شهادات إجازات للمحالين للمعاش في غير ذات اختصاصه.

ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم خفاجي المشرف على مكتب التظلمات ومكافحة الفساد والمستشار القانوني للمحافظة إن المكتب استطاع استرداد مبلغ 6.916 جنيه حصل عليه أحد الموظفين المحالين إلى المعاش بالإدارة الصحية بدار السلام بعد الحكم القضائي بعد أن حصل على شهادة للإجازات غير مطابقة للواقع.

وبتكليف المحافظ المستشار القانوني بالفحص تبين أن هناك بعض الشهادات الصادرة بعدد أيام الإجازات بها زيادة مما أدى إلى صرف مبالغ غير مستحقة لأصحاب الإجازات ومن منطلق الحفاظ على المال العام تم استرداد المبالغ الغير مستحقة وتم التأكيد على جميع الإدارات على مستوى المحافظة بالالتزام بالقواعد التي جاءت بقرار السيد المحافظ رقم 590 لسنة 2010م بشأن إصدار تلك الشهادات.

وأكد المحافظ على مواجهته للفساد بكل أنواعه وصوره داخل المحافظة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب أو التقصير في أداء علمه أو الإضرار بالمال العام ومصالح المواطنين، لافتا إلى أن المتابعة مستمرة والتحقيق في أية قضايا أو مشكلات قد تطرأ فوري وحاسم.

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