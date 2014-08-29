إنشاء نفق مشاة أسفل خطوط السكة الحديد بحي غرب مدينة سوهاج

التقى اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، الخميس، بمكتبه وفد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعلى رأسه اللواء طه بدوي، رئيس الجهاز، والعميد ممدوح زوام، مدير الإدارات الهندسية بالجهاز, وعدد من مهندسي الجهاز وبحضور المهندس علاء ياسين، السكرتير العام للمحافظة لمناقشة عدد من المشروعات التي سينفذها الجهاز بسوهاج.

وتطرق اللقاء لمناقشة مشروع إنشاء نفق مشاه أسفل خطوط السكة الحديد بحى غرب سوهاج والذى سيتم تنفيذه تحت إشراف المكتب الاستشارى بكلية الهندسة بجامعتي المنوفية والمنيا، ويبلغ طول النفق 52 مترًا بقطر 4 متر تقريبا, ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في وقت قياسي قبل الموعد المحدد له بــ18 شهرًا وذلك بعد الانتهاء من إزالة جميع العقبات التي تقف أمام المشروع بمنطقة العمل.

ومن جانب آخر، صدق اللواء طه بدوي، على تزويد النفق بعدد 2 أسانسير سعة وزن الواحد 380 كيلو جرام خارج التعاقد المبرم على المشروع وذلك كهدية من الجهاز لأبناء سوهاج، كما سيتم تزويد النفق بمراوح داخلية للتهوية وشبكة صرف لمياه الامطار وذلك طبقا لمواصفات الجودة العالمية والمعتمدة .

كما تم مناقشة مشروع إنشاء مركز تجارى وثقافى متكامل على المساحة المقام عليها سينما أوبرا بميدان الثقافة على ارتفاع 7 ادوار سيتم زيادتها إلى 11 دور بتكلفة تبلغ حوالى70 مليون جنية تقريبا، حيث سيشمل المركز على عدد 2 دور عرض سينمائي احدهما على مساحة 270 متر مربع والأخرى على مساحة 540 متر مربع , كما سيشمل المركز على جراج يتسع لعدد 90 سيارة , وعدد من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية وصالة متعددة الأغراض لعقد الاجتماعات أو الحفلات وعدد من العيادات الطبية وذلك طبقا للمواصفات العالمية .

كما تطرق اللقاء ايضا لمناقشة إعادة تأهيل بعض المشروعات المتعلقة بمياه الشرب بسوهاج والتى تم إسنادها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بعد سحبها من بعض الشركات لتعثرها في التنفيذ، حيث سيتم رفع كفاءة بعض المحطات والعمل على استكمال بعض الأعمال بمحطات أخرى وذلك بمحطات الحواويش 2، والحواويش 3، والحواويش 4، واخيرا محطة الجوازات , وسيتم ايضا استبدال بعض الأعمال والمعدات الميكانيكية لعدم مطابقتها للمواصفات لإنتاج مياه ذات جودة عالية .

عقب ذلك تفقد السيد المحافظ يرافقه اللواء طه بدوى، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والوفد المرافق له مواقع إنشاء المشروعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء لمعاينتها على الطبيعة لدراسة بعض منها ومعاينه ما تم تنفيذه في البعض الاخر .

وقد أكد محافظ الإقليم على أهمية مثل هذه المشروعات والتى تخدم أبناء المحافظة وخاصة مشروع نفق المشاه أسفل السكة الحديد ومشروع توسعة الكورنيش الغربى للنيل والذى من المتوقع إسناد عملية تنفيذه لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتحقيق أعلى درجات الأمان والكفاءة والجودة في التنفيذ مشيرا إلى أن كافة

الإجراءات والتصديقات الخاصة بمشروع النفق قد تمت في وقت قياسى مؤكدا على انه طلب من المسئولين عن تنفيذ النفق إنشاء المصعد الكهربائى بدلا من الاسانسير لاجل التخفيف على المواطنين وخاصة كبار السن .

وأضاف المحافظ انه سيتم دراسة إنشاء المصعد الكهربائى وتنفيذه مهما تكلف الامر وذلك لان هذا المشروع يمثل حاجة ماسة وعاجلة للمواطنين بسوهاج.

وعن إنشاء مول تجارى وثقافى متكامل بميدان الثقافة فقد أكد المحافظ على أن هذا المشروع سوف يمثل نقلة حضارية لسوهاج لما يتميز به موقع المشروع من مكانة استراتيجية.