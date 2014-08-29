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“المجتمعات العمرانية” تطرح 4 مناقصات جديدة وبيع 27 محلًا تجاريًا وإداريًا

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“المجتمعات العمرانية” تطرح 4 مناقصات جديدة وبيع 27 محلًا تجاريًا وإداريًا “المجتمعات العمرانية” تطرح 4 مناقصات جديدة وبيع 27 محلًا تجاريًا وإداريًا

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان

تعلن هيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة فى أجهزة المدن عن طرح 4 مناقصات جديدة خلال اليومين المقبلين،بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك فى إطار تنمية وتطوير والمدن، وذلك فى مدن مدينة برج العرب و6 أكتوبر و العبور ، فيما يقوم جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ببيع 27 محلاتجاريًا وإداريًا بالمزاد العلنى.

ويطرح جهاز مدينة برج العرب،أعمال المرحلة الثانية لشبكةالطرق الداخلية للحى السكنى الرابع ( منطقة النوادى ) بالمدينة.

ويعلن جهازمدينة 6 أكتوبر، عن ىطرح أعمال صيانة إشارات المرورالضوئية بالميادين الآتية:-(جهينة – الحصرى – مجمع ماجدة – النجدة – النادى) بجانب تقاطعا تمشاة أمام جامعةمصر وأمامها يبروان.

ويطرح جهاز مدينة العبور مناقصتين، لطرح أعمال استكمال بعض الطرق وتنسيق الموقع بالمنطقة الصناعية ( ب،ج) ومركزخدمات 63مترا،بإسكان الشباب بالمدينة، فضلا عن أعمال إنشاء ملعبين ضمن الملاعب المفتوحة بالمدينة .

فيما يقوم جهازمدينة النوبارية الجديدة، ببيع عدد من الوحدات التجارية والادارية بنظام المزاد العلنى، حيث سيتم طرح 16 محلات جاريا بجانب صيدلية بالسوق التجارية، بمركزخدمات المجاورة الأولى بالحى السكنى الثانى بمساحات تتراوح بين ( 63 إلى 80مترا مربعا ) على أن يتم عقد جلسةالمزاد يومالاربعاء 27 أغسطس الجارى، بجانب طرح 10 وحدات وحدات مهنية وإدارية بسوق ىالحى الثانى ومشروع ابنى بيتك،موقع ( 2 ) بمساحات تتراوح بين ( 30 إلى 95مترا مربعا ) وتعقد جلسة المزاد الأربعاء3 سبتمبر المقبل.

 

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