وائل كفوري يتفرّغ لإنجاز ألبومه الجديد وقريباً في "أراب أيدول"

يستنفر الفنان وائل كفوري كلّ جهوده لإنجاز ألبومه الجديد، الذي يُفترض أن يرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة. وفي دردشة أجراها "سيدتي نت" مع مدير أعماله، وابن خالته، إيدي غانم، قال موضحاً: "الألبوم يُطبخ على نار حامية، وهو يحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لكي يُصبح جاهزاً، ومن بعدها سنقوم بتسليم "الماستر" إلى شركة الإنتاج، ثمّ يتمّ الإعلان عن موعد طرح الألبوم في الأسواق".

وعن مضمون ألبوم وائل كفوري الجديد والشعراء والملحنين الذين تعامل معهم لإنجازه، أجاب إيدي: "معظم أغنيات الألبوم من كلمات الشاعر منير بو عساف، أمّا التوزيع والألحان فهما للملحن والموزّع الموسيقي بلال الزين، بالإضافة إلى ألحان لهشام بولس وملحم أبو شديد، ومحمود عيد في أول تعاون له مع وائل".

كما أكّد إيدي أنّ الألبوم باللهجة اللبنانية، ويغلب عليه الطّابع الرومانسي، مع الإشارة إلى أن آخر أعمال وائل كفوري كانت ألبوم "يا ضلّي يا روحي"، الذي طرحه قبل عامين.

من ناحية أخرى، يستعدّ وائل كفوري للإطلالة في الموسم الرابع من برنامج "أراب أيدول" إلى جانب الفنّانتين نانسي عجرم وأحلام والموزّع الموسيقي حسن الشافعي، محتلاً مقعد السوبر ستار راغب علامة، الذي فضّل الانسحاب من البرنامج، بعد أن تعثّرت المفاوضات بينه وبين القيّمين على البرنامج، لأسباب اعتبر علامة أنّها لا تليق باسمه ومكانته الفنية والاجتماعية والفنية والديبلوماسية".

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