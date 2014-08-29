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عبدالحسين عبد الرضا يجري عمليتين جراحيتين في لندن

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عبدالحسين عبد الرضا يجري عمليتين جراحيتين في لندن عبدالحسين عبد الرضا يجري عمليتين جراحيتين في لندن

الخميس 28-08-2014 22:57

تجاوز النجم المخضرم الفنان عبدالحسين عبدالرضا العارض الصحي الذي أصابه مؤخراً، وأجرى عمليتي قسطرة في قدمه وقلبه بلندن، حيث يفضّل قضاء إجازته السنوية.

ووفقاً لمصادر مقربة من العملاق عبدالرضا، فإن الأطباء نصحوه بالراحة في الأيام المقبلة، ومواصلة بفترة النّقاهة، قبل معاودة نشاطه الفني.

ومن جانب آخر، تفاعلت قضية إحالة الفنان عبدالحسين عبدالرضا إلى النيابة العامة مع كل من: حياة الفهد، وسعاد عبدالله، وطارق العلي وآخرين، من قبل وزارة الإعلام، إذ قام كل من النائبين فيصل الدويسان وخليل الصالح بتوجيه سهامهما البرلمانية تجاه وزارة الاعلام في مؤشر جديد على محاسبة وزير الإعلام نيابياً، وسط تلميحات عن تنفيعات وتبذير في المال العام بمناقصات مسلسلات لبعض المنتجين دون سواهم.

وعبّرت مصادر مقرّبة من الفنان عبدالحسين عبدالرضا عن إستيائه الشديد من إجراء وزارة الاعلام بإحالته إلى النيابة العامة، بسبب مسلسل "العافور" الذي هو من إنتاج تلفزيون الكويت، علماً أن نص المسلسل تمت إجازته وسط مراقبة من قبل المسؤولين بالإعلام لمشاهد المسلسل، والدليل هو حذف مشهد عن "البدون"، تم عرضه في تلفزيون دبي فقط .

سيدتي نت اتصل بالفنان عبدالحسين عبدالرضا ومدير أعماله، بيد أن هواتفهما كانت مقفلة، ربما لأنهما خارج البلد.

 

 

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