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الراقصة دينا: سألتزم الحيادية وبرنامج "الراقصة" ينشر فن الرقص الشرقي

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الراقصة دينا: سألتزم الحيادية وبرنامج "الراقصة" ينشر فن الرقص الشرقي الراقصة دينا: سألتزم الحيادية وبرنامج "الراقصة" ينشر فن الرقص الشرقي

الجمعة 29-08-2014 00:35

أكدت الراقصة والممثلة دينا في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" أنّ أهمّ ما سيميّزها في برنامج اكتشاف الراقصات الجديد "الراقصة" المزمع عرضه على قناتي "القاهرة" و"الناس"، هو الحيادية، لأنها تخشى أن تظلم أيّ موهبة، موضحة أنّ عدداً كبيراً من الراقصات تقدّمن للمشاركة في المسابقة، وتمّ استبعاد غير المؤهّلات لخوض التجربة.

وتتوقّع دينا أن تكون المنافسة قويّة للغاية بين المتقدّمات من كافة الدول، موضحةً أنّ أهمّ ما تسعى إليه من هذا البرنامج هو انتشار فنّ الرقص الشرقي، في ظلّ خشيتها من انقراض هذا النوع من الرقص، باعتبار أنّ عدد الرّاقصات المصريات قد تدنّى كثيراً، وأصبح هناك عدد كبير من الراقصات الأجنبيات، في وقت تبقى الراقصة الشرقية الأكثر حبّاً وطلباً لدى الجمهور، على حدّ تعبير دينا.

والجدير ذكره أنّ برنامج "الراقصة" له لجنة تحكيم، تتألف من دينا والفنانة التونسية فريال يوسف، والسينارست المصري تامر حبيب.

ومن المنتظر أن ينطلق البرنامج قريباً.

 

 

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