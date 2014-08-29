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وفاة الممثل ستيفان لي بعد تعرضه لأزمة قلبية

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الجمعة 29-08-2014 01:28

توفي منذ أسبوعين الممثل الأمريكي Stephen Lee عن عمر ناهز 58 عاماً، لكن لم يتم حينها الإعلان عن الوفاة لأسباب مازالت مجهولة.

وكشفت Lisa Pescia صديقة الراحل، إنه توفي في 14 آب من الشهر الحالي داخل منزله في لوس أنجلوس، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

Stephen Lee بدأ مسيرته الفنية في العام 1980، وفي رصيده الكثير من الأعمال الناجحة منها: Hart to Hart و Hill Street Blues و La Bamba و War Games وغيرهم...

وقد أعربت عائلة Stephen عن أسفها لخسارته، لكنها أكدت أنها تؤمن بأن الإنسان لا يمكنه التهرّب من قدره مهما فعل، كما أن الموت حق على الجميع.

 

 

 

 

 

 

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