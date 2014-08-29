أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور كواليس رحلة إليسا للغردقة

Google+ Print
بالصور كواليس رحلة إليسا للغردقة بالصور كواليس رحلة إليسا للغردقة

الجمعة 29-08-2014 01:22

تستعد إليسا خلال ساعات لإقامة حفل مميز في منطقة سهل حشيش وهو الحفل الذي تحييه الفنانة في بعد غياب عامين ونصف.

سيدتي نت رافق إليسا في رحلتها من القاهرة إلى مطار الغردقة، حيث استقلّت الطائرة وكان بصحبتها نعمة توفيق وكيل وزارة السياحة، ومحمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيجن المنظمة للحفل.

إليسا بدت في غاية السّعادة والإقبال حيث حرصت على التّحدث مع المسافرين على متن الطائرة والإطلاع على رأيهم في ألبومها الأخير خصوصاً وأنّه تم تشغيل أغاني الألبوم على الطائرة التي استقلتها.

وقد وصلت إليسا منذ ساعة إلى مطار الغردقة وبدأت الاستعدادات النهائية لحفلها الذي سيقام مساء اليوم.

 

صحافيون مصريون يطالبون إليسا بالاعتذار

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم