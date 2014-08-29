بالصور كواليس رحلة إليسا للغردقة

تستعد إليسا خلال ساعات لإقامة حفل مميز في منطقة سهل حشيش وهو الحفل الذي تحييه الفنانة في مصر بعد غياب عامين ونصف.

سيدتي نت رافق إليسا في رحلتها من القاهرة إلى مطار الغردقة، حيث استقلّت الطائرة وكان بصحبتها نعمة توفيق وكيل وزارة السياحة، ومحمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيجن المنظمة للحفل.

إليسا بدت في غاية السّعادة والإقبال حيث حرصت على التّحدث مع المسافرين على متن الطائرة والإطلاع على رأيهم في ألبومها الأخير خصوصاً وأنّه تم تشغيل أغاني الألبوم على الطائرة التي استقلتها.

وقد وصلت إليسا منذ ساعة إلى مطار الغردقة وبدأت الاستعدادات النهائية لحفلها الذي سيقام مساء اليوم.

صحافيون مصريون يطالبون إليسا بالاعتذار

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