علا ياسين: هذه حكايتي مع صفاء سلطان وصبا المبارك !

كشفت الفنّانة الأردنيّة علا ياسين أنّ الحظ خدمها من خلال مشاركاتها بأربع أعمال دراميّة دفعة واحدة من أقوى الأعمال الأردينّة لموسم دراما 2014، وخاصّة أنّها تشارك بالدراما للمرّة الأولى.

وفي لقاء لها عبر راديو "أورينت"، كشفت ياسين أنّ بداياتها الفنيّة كانت منذ أربع سنوات عبر المسرح، حيث كانت أوّل مسرحيّة قدّمتها "حلم" وهي مسرحيّة مخصّصة للأطفال، ووقتها كانت خائفة جدّاً من مواجهة الجمهور.

وتحدّثت الفنّانة الأردنيّة عن تجربتها في مسلسل "المبروكة" إلى جانب الفنانة صفاء سلطان، حيث لعبت دور شقيقتها، وأطلّت بشخصيّة طالبة جامعيّة متمرّدة، وأشارت إلى أنّها لم تكن راضية عن نفسها في الكواليس، ولكن عندما شاهدت العرض الأوّل للعمل تفاجأت بأدائها وبالأصداء الإيجابيّة حوله.

أمّا عن تجربتها في مسلسل "طوق الإسفلت"، إلى جانب الفنّانة صبا مبارك، فوصفت ياسين تجربتها بالرّائعة، لافتة إلى أنّها كوّنت خبرة تمثيليّة جيّدة من خلال احتكاكها مع أهم النّجوم.

كذلك أطلّت الفنّانة الأردنيّة عبر المسلسل البدوي "الوعد" من إنتاج تلفزيون الكويت، وهو مسلسل درامي مأخوذ عن قصّة واقعيّة.

من جهة ثانية، شاركت علا أيضاً في مسلسل "خرابيش" الذي يعتمد نمط "ستاند أب كوميدي"، وأطلّت بحلقة حملت عنوان "مفتاح انكليزي"، إلى جانب الفنان الكوميدي الشّهير رجائي قوّاس، وأعربت عن رغبتها في تكرار التجربة في المجال الكوميدي، سيّما أنّها أحبّتها وكان أداؤها عفوي وبعيد عن التصنّع.

وحول برنامج "صبايا تيوب"، أشارت الفنّانة الأردنيّة إلى أنّها قدّمته بالتّشارك مع مذيعتين من الأردن، ولكن لم يكتب له الاستمرار، وتم عرض 5 حلقات منه عبر "يوتيوب"، وكان عبارة عن برنامج خفيف موجّه للشّابات ويُعنى بأخبار الفاشن والأزياء والرّياضة.

من جهة أخرى، أشارت ياسين إلى أنّها فنّانة متعدّدة الأصول، فوالدها فلسطيني من القدس، وأمّها من الجزائر ومن أصول مغربية، فيما وُلدت وترعرعت في السعودية، وتُقيم في الأردن حاليّاً.

وأشارت ياسين إلى أنّ أهلها عارضوا دخولها المجال الفنّي في البداية لكنّهم تقبّلوا الفكرة بعد أن شاهدوا أعمالها، لافتة إلى المجتمع العربي لا يتقبّل الفنّان بسهولة، وأنّ الفن أكبر بكثير من الكلام السّلبي الذي يُقال عنه.

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