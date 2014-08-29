ماهي الرسالة التي وجهها عبدالله بوشهري للجمهور النصراوي في برشلونة ؟

يحرص الفنان المتألّق عبدالله بوشهري على التّواصل مع جمهوره بمواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً تويتر والانستغرام حتى في وقت إجازته التي يقضيها في أوروبا.

بوشهري الذي لايفوّت أي مناسبة لحضور ومتابعة مباريات أندية كرة القدم التي يعشقها وتحديداً النصر السعودي وبرشلونة الإسباني، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشر صوراً جديدة وهو يرتدي زي نادي النصر وهذه المرة في ملعب "كامب نو في" أولى مباريات نادي برشلونة في الليغا الإسباني، ضارباً عصفورين بحجر واحد، فهو كان متفائلاً بعودة نادي النصر السعودي للبطولات رغم سنين العجاف، وفي نفس الوقت آزر فريقه المفضّل حتى وصل إلى غايته بتحقيق بطولتي الدوري والكأس العام الفائت، ولايزال مصراً على عودة برشلونة هذا الموسم بتحقيق أكثر من بطولة محلية وأوروبية بعد كبوة الموسم الفائت.

بوشهري يستعد بعد عودته من إجازته الأوروبية لقراءة أكثر من نص درامي معروض عليه لتصويره سواء للموسم الرمضاني المقبل أو قبل شهر رمضان.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"