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دعوة قضائية ضد الفيفا بسبب “لعب الكرة بالرأس”

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دعوة قضائية ضد الفيفا بسبب “لعب الكرة بالرأس” دعوة قضائية ضد الفيفا بسبب “لعب الكرة بالرأس”

اللاعب الهولند – فان برسي

قررت مجموعة من العائلات الأميركية، الجمعة، مقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للسماح بلعب الكرة بالرأس وهو ما قد يعرض الصغار لخطر ارتجاج المخ.

ووفًقا ل”SKYNEWS” اتهمت الدعوى، التي أقيمت في ولاية كاليفورنيا، القائمين على كرة القدم بالتعامل مع مسألة لعب الكرة بالرأس بقدر من الإهمال واللامبالاة.

وبحسب صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية فإن الدعوى القضائية لا تسعى للحصول على أي تعويض مادي، ولكن تهدف لوضع قواعد تحدد عدد المرات المسموح فيها للاعبين الصغار باستعمال الرأس أثناء لعب الكرة، وسط توقعات بتحريك دعاوى مماثلة في مناطق أخرى من العالم.

ووضع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة “البريمير ليغ” قواعد للسلامة متعلقة بحالات الارتجاج، والتي جعلت قرار عودة اللاعب المصاب في رأسه إلى الملعب قرارا بيد الطبيب وليس المدير الفني.

 

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