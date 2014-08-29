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«أنا مش لابس قميص واقي» .. قائد الحرس الجمهوري السابق يُكذب مرسى ويؤكد ارتدائه له فى خطبة التحرير

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«أنا مش لابس قميص واقي» .. قائد الحرس الجمهوري السابق يُكذب مرسى ويؤكد ارتدائه له فى خطبة التحرير «أنا مش لابس قميص واقي» .. قائد الحرس الجمهوري السابق يُكذب مرسى ويؤكد ارتدائه له فى خطبة التحرير

مرسي

كشف قائد الحرس الجمهوري، إبان نظام الرئيس الأسبق، محمد مرسي ، اللواء نجيب عبدالسلام، إن قيادة الجرس الجمهوري، استشعرت الخوف من ذهاب الرئيس الأسبق مرسي، إلي ميدان التحرير.

أكد “عبدالسلام” خلال لقائه تلفزيوني مع مصطفي بكري علي قناة صدي البلد، أنه أبلغ الرئيس الأسبق بصعوبة التأمين، وتتدخل ، القيادي الإخواني،  أسعد الشيخة في الحوار عارضًا أن يقوم بإحضار بعض الشباب لتأمين زيارة مرسي للتحرير.

وأضاف عبدالسلام  أنه من ضمن الإجراءات التأمينية “لبس الواقي من الرصاص”، وهذا ما تم التوافق عليه عند قسم اليمين في ميدان التحرير، وبالفعل قمنا باستيراد واق من الرصاص من الولايات المتحدة، وكان ذلك قبل الذهاب الي التحرير بـ 6 ساعات.

وواصل عبدالسلام قائلا: إن نوع الواقي الذي كان يرتديه الرئيس الأسبق “مرسي” من النوع الرقيق، وكان ايضا شديد الأمان.

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