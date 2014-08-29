نائب جهاز تخطيط الطاقة السابق يطالب السيسي ببرنامج قومي للطاقة الشمسية

قال الدكتور حامد قرقر، نائب رئيس جهاز تخطيط الطاقة السابق، إن دعم مواد الطاقة السبب وراء إلغاء الجهاز في 2006، مضيفا: «القطاعات المستهلكة للطاقة العائد منها لم يكن كافيا لسد احتياجات الجهاز».

وأضاف «قرقر»، في حوار مع برنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، الخميس: «جهاز تخطيط الطاقة، أنشيء عام 1983، بهدف الدعم الفني للمجلس الأعلى للطاقة، وتم إنشاءه بمنحة خارجية».

وأوضح «قرقر» أن الجهاز تمكن من عمل مجموعة دراسات هامة لأجهزة الدولة ومنها «تحديد نمط استخدام الطاقة».

وأشار إلى أن «الطلب الزائد المفاجئ للطاقة هو السبب وراء أزمة الطاقة الحالية»، مؤكدا: «لدينا فرصة كبيرة للاستفادة من الطاقة الشمسية في عدة مجالات ولابد على الدولة أن تنشئ برنامج قومي لها».