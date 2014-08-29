شرطة الرياض تواصل حملاتها الأمنية وتضبط (438) مخالفاً خلال يوم واحد

تواصل الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض حملاتها التفتيشية اليومية في أحياء العاصمة الرياض وبعض المحافظات والهجر التابعة لها إنفاذاً لتعليمات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز للحد من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وأسفرت الحملة الأمنية التي نفذت عصر الأربعاء واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل لضبط أكثر من (438) مخالفا لنظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة في عدد من أحياء وسط العاصمة الرياض.

وتواصل الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة الضبط الإداري ودوريات أمن الرياض وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة مرور منطقة الرياض وشعبة التحريات والبحث الجنائي والدفاع المدني وإدارة المجاهدين ودوريات أمانة منطقة الرياض أعمالها اليومية وفق خطط مدروسة بمتابعة من نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سليمان السديس لإنفاذ تعليمات أمير منطقة الرياض لضبط المخالفين في أحياء العاصمة والمحافظات التابعة لها.

وشملت عمليات التفتيش حي منفوحة والديرة والبطحاء والشميسي، حيث بدأت فرق قوة المهمات والواجبات الخاصة وفرق دوريات الضبط الإداري بشرطة الرياض بإقامة بعض النقاط التفتيشية المفاجئة على قائدي المركبات والتحقق من هوياتهم وسيارات الأجرة لتأكد من نظاميتهم وكذلك تم تحديد بعض المواقع المشبوهة داخل بعض الأحياء والتي تسكنها العمالة السائبة من قبل إدارة الضبط الإدراي بشرطة الرياض وإدارة التحريات والبحث الجنائي ومداهمتها وفق خطط معينة بمشاركة القوات الأمنية الأخرى ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة ودوريات الأمن وفرق المرور وفرق المجاهدين وراعت شرطة منطقة الرياض في خططها الأمنية أثناء عمليات القبض تحديد جماعات العمالة المخالفة من خلال أكثر الأحياء تجمعا للعمالة وأكثر الشوارع التي تتكدس فيها العمالة السائبة ثم يتم رسم الخطط وتحدد الأوقات المناسبة للقضاء عليها والتأكد من توفير كافة الإمكانيات المناسبة والكافية لكل جهة خلال المدة المحددة لتلك الخطة.

وقد عثرت الحملة الأمنية مع المقبوض عليهم على هويات مزورة ومنتهية أو غالبيتهم لا يحملون إقامات فيما تركزت القضايا التي تم ضبطها داخل أحياء الرياض على التخفي في بعض المساكن الخاصة بالعزاب.

وقد باشرت الجهات المعنية في الحملة أعمال التحقيق مع المقبوض عليهم وتصنيف قضاياهم حسب معرفة المطلوبين أمنيا منهم للجهات الأمنية في قضايا سابقة ومعرفة الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين المقبوض عليهم، ومن ثم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم".