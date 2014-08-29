أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية/فريدة الشوباشي : ترامب يدرك ان الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى -
أزمة «نادي القرن»| شادي وجماهير الأهلي يسخرون.. والزمالك يلتزم الصمت -
أزمة بين البدري وأيوب بسبب اختراق الحظر الإعلامي -
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مدير مستشفى الرويضة يرافق الطب المنزلي في الزيارات

Google+ Print
مدير مستشفى الرويضة يرافق الطب المنزلي في الزيارات مدير مستشفى الرويضة يرافق الطب المنزلي في الزيارات
400767236481.jpg

مدير المستشفى مع الفريق

الرياض - محمد السهلي

    رافق مدير مستشفى الرويضة العام الدكتور عبدالله بن عبيد العتيبي فريق الطب المنزلي في المستشفى أثناء زيارتهم للمرضى المسجلين ضمن برنامج الطب المنزلي للاطمئنان على سير العمل وتذليل الصعوبات التي تواجه الفريق الطبي وتلمس احتياجات المرضى والاستماع لمرئياتهم. وقال العتيبي ل«الرياض»، إن مرافقة فريق الطب المنزلي لزيارات المرضى تأتي وفق توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم الذي يبدي حرصه الدائم بتقديم أرقى الخدمات للمرضى سواء المراجعين للعيادات الخارجية أو المنومين بالمستشفى ومتابعة العمل في قسم الطوارئ للوقوف على استقبال الحالات وعدم الركون للعمل المكتبي وهذا ما نسعى إلى تحقيقه على أكمل وجه وجعل شعارنا «خدمة المريض أولاً».

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية