مدير مستشفى الرويضة يرافق الطب المنزلي في الزيارات

الرياض - محمد السهلي

رافق مدير مستشفى الرويضة العام الدكتور عبدالله بن عبيد العتيبي فريق الطب المنزلي في المستشفى أثناء زيارتهم للمرضى المسجلين ضمن برنامج الطب المنزلي للاطمئنان على سير العمل وتذليل الصعوبات التي تواجه الفريق الطبي وتلمس احتياجات المرضى والاستماع لمرئياتهم. وقال العتيبي ل«الرياض»، إن مرافقة فريق الطب المنزلي لزيارات المرضى تأتي وفق توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم الذي يبدي حرصه الدائم بتقديم أرقى الخدمات للمرضى سواء المراجعين للعيادات الخارجية أو المنومين بالمستشفى ومتابعة العمل في قسم الطوارئ للوقوف على استقبال الحالات وعدم الركون للعمل المكتبي وهذا ما نسعى إلى تحقيقه على أكمل وجه وجعل شعارنا «خدمة المريض أولاً».