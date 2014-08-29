المهندس الحمد: الأمانات تستكمل إجراءات منح من صدرت لهم أراضٍ قبل الأمر السامي

الجوف - أحمد فايز الواكد

التقى المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف برئاسة المهندس عدنان بن سليم العبدلي وبحضور أعضاء المجلس مع مندوبي الإدارة العامة للمنح بوزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك لمناقشة بعض المشكلات المتعلقة بمنح الأراضي بمنطقة الجوف والاستماع إلى مقترحات أعضاء المجلس وقد أوضح مدير الإدارة العامة للمنح بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس محمد الحمد أثناء اللقاء أن أكثر المشكلات إزعاجاً هي التعديات على أراضي الدولة، ثم علق على بعض مداخلات أحد أعضاء المجلس بخصوص أصحاب طلبات المنح الذين على قائمة الانتظار قبل الأمر السامي الكريم بتاريخ 2/6/1434ه فذكر إنه سيشملهم نظام الوحدات السكنية أما المواطنين الذي تم تخصيص لهم قطع أراضي سكنية قبل صدور القرار فالأمانات تتولى استكمال إجراءات منحهم لإفراغ القطع باسمهم. ثم علق الحمد على مقترح رئيس المجلس بشأن عمل قاعدة بيانات توفر كثيرا من الجهد والوقت ليتم الرجوع إليها سريعا وخاصة للأراضي البيضاء التي لم يعرف أصحابها والأراض الحكومية، موضحا في هذا الصدد أنه جار العمل على نظام معلوماتي يضم حصر جميع القطع الممنوحة ودعوة المواطنين للمشاركة بهذا النظام وأيضاً بالتنسيق مع كتابة عدل الدوائر القضائية بحيث يتم إنشاء قاعدة بيانات لجميع الصكوك الصادرة وقد تم البدء في تطبيقه في بعض مدن المملكة وسيتم عمل مسح لجميع الأراضي الحكومية وتحديثها بشكل مستمر، ثم طالب أعضاء المجلس البلدي تزويدهم بجميع مخططات المنح والأراضي الحديثة كقاعدة بيانات تسهل الرجوع إليها في حال شكوى أحد المواطنين، كما طالبوا بإيجاد تعاون مشترك بين المجلس والإدارة العامة للمنح بالوزارة في مجال التدريب على البرامج الخاصة بنظم المعلومات (G.I.S) في سبيل تطوير مهارات منسوبي المجلس وحول هذا الطلب ذكر إن مجال التدريب يكون من منسوبي الأمانة وذلك لقصر فترة عضوية أعضاء المجلس البلدي، وفي الختام أعرب رئيس وأعضاء المجلس عن رضاهم عن هذا الفكر المستنير بتبادل الآراء والمقترحات والذي يتبناه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية لما له من أثر إيجابي يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.