معاقبة 3942 شاحنة دخلت للرياض خلال أوقات المنع

شددت إدارة مرور الرياض جهودها في ملاحقة الشاحنات المخالفة لنظام مواعيد دخول الشاحنات لمدينة الرياض خلال أوقات المنع المحددة والمعلن عنها.

ونفذ مرور الرياض خلال الفترة الماضية حملات نقاط على مداخل العاصمة لمراقبة تسرب الشاحنات وتطبيق العقوبة بحق المخالفين.

وخلال الشهر الماضي ضبطت فرق المرور 3942 شاحنة مخالفة تجاوزت التعليمات المنظمة لمواعيد الدخول للمدينة وتم حجزها وتطبيق الأنظمة بحقها.

وأكدت إدارة مرور الرياض على ضرورة الالتزام بأوقات ومسارات دخول الشاحنات والمحافظة على منعها في أوقات الذروة مشيرة في ذات الوقت إلا أن تحديد دخول الشاحنات العاصمة قد أظهر نتائج إيجابية من خلال خفض نسبة حوادثها الخطرة وتقليل الازدحامات والاختناقات والسيطرة على السلامة المرورية في المدينة.

وأشار مرور الرياض إلى أنه يسمح لشاحنات صهاريج الخدمات العامة ذات الأهمية مثل (الماء – الغاز - الوقود) بدخول المدينة على مدار الساعة فيما تعيد الاختناقات المرورية والحوادث والأجواء الجوية ذات التأثير على حركة السير السماح لتلك الشاحنات بالدخول وفق آلية محددة من شأنها ان تحافظ على الجميع.

وتضمن البرنامج الزمني السماح لسيارات صهاريج الصرف الصحي وخدمات التغذية القابلة للتلف والألبان والطيور الحية وسيارات نقل المواشي (الإبل – الأبقار - الأغنام) بدخول المدينة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً ومن الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي.

ويسمح لخلاطات الأسمنت ونقل الأسفلت (الزفت) بدخول المدينة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً ومن الساعة 9:00 مساء وحتى 5:00 من صباح اليوم التالي

أما بقية سيارات الخدمات فيسمح لها من الساعة 10:00 مساء وحتى الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي.

وحدد التنظيم الخاص بدخول الشاحنات لمدينة الرياض السماح بدخول جميع الشاحنات الى داخل المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) عدا الوقت المحدد من الساعة 3:00 عصراً وحتى الساعة 9:00 مساءً.