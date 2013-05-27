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البشير يهدد جوبا بوقف نقل نفطها عبر السودان

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البشير يهدد جوبا بوقف نقل نفطها عبر السودان البشير يهدد جوبا بوقف نقل نفطها عبر السودان

كتب : الأناضول منذ 58 دقيقة

حذر الرئيس السوداني عمر البشير، دولة جنوب السودان من وقف تدفق نفطها عبر الأراضي السودانية في حال قدمت دعما للمتمردين بولاية جنوب كردفان، المجاورة لإقليم دارفور غربي البلاد.

وقال البشير، في كلمة أمام حشد جماهيري بالقيادة العامة للجيش اليوم احتفالا بتحرير مدينة "أبو كرشولا"، إن "دعم جوبا للمتمردين من شأنه إغلاق خط الأنابيب الناقل لنفط الجنوب". وأضاف أن "الاتفاقيات المدرجة في بروتوكول التعاون الذي وقعناه مع الجنوب يجب أن ينفذ حزمة واحدة".

ويشمل البروتوكول تسع اتفاقيات، أبرزها تصدير نفط الجنوب، الذي لا منفذ بحري له إلا عبر أنابيب الشمال، والاتفاق الأمني الذي يمنع أي طرف من دعم المتمردين على الطرف الآخر.

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه "لن يكون هناك بعد اليوم اعتراف أو تفاوض مع متمردي الجبهة الثورية"، ووصفهم بأنهم "خونة وعملاء وإرهابيين".

وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق اليوم أنه استعاد مدينة "أبو كرشولا" في ولاية جنوب كردفان المجاورة لإقليم دارفور غربي البلاد من متمردي "الجبهة الثورية"، الذين كانوا يسيطرون على المدينة منذ أبريل الماضي.

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