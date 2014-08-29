أمير الرياض: مشروع الملك إنجاز مبهر على الأصعدة العدلية كافة، وفخر لكل مسلم يسرهُ تطبيق شرع الله

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء في المملكة، مشيداً سموه بالتطور التقني الذي يشهده القطاع العدلي، وإسهامته في سرعة إنجاز القضايا وتقليص فترة إصدار الأحكام.

وقال سموه في تصريح صحفي خلال زيارته مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء "إن مشروع خادم الحرمين الشريفين القضائي إنجاز مبهر على الأصعدة العدلية كافة، وفخر لكل مسلم يسرهُ تطبيق شرع الله، فما رأيناه من أنظمة تقنية حديثة وفق معايير عالمية فُعلت في القضاء وأسهمت بتطويره بشكل عال وسريع في إنجاز المعاملات القضائية ".

وأضاف سموه "إن هذا المشروع العدلي وضع له بصمة في جميع الأجهزة العدلية بالعالم وواجب الجهات الإعلامية إظهار هذا المنجز الإسلامي المشرف، الذي يحقق في عمله تعاليم ديننا الحنيف "

المشروع وضع له بصمة في جميع الأجهزة العدلية بالعالم وواجب الجهات الإعلامية إظهار هذا المنجز الإسلامي المشرف

وفي الختام قدم سموه شكره لمعالي وزير العدل والقائمين في المشروع متمنياً لهم مزيداً من الإنجاز فوق إنجازهم، داعياً - الله تعالى - بأن يوفقهم ويوفق الجميع لخدمة هذا الدين العظيم ثم المليك العادل والوطن الغالي.

وكان سمو الأمير تركي بن عبدالله قد زار امس مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث كان في استقباله معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ومعالي رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، ورئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني، ومدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان.

وقدم وزير العدل الدكتور العيسى أثناء الزيارة شرحا مفصلاً عن الانجازات الكبيرة التي شهدها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء عن الجهات التي تم ربطها وتشغيلها بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وآليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل، واستعراض المؤشرات العقارية والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها الكترونياً لجميع الدوائر الشرعية التابعة للوزارة المربوطة بالشبكة والبالغ عددها 230 دائرة شرعية من محاكم وكتابات عدل، وايضاً المقارنات الالكترونية لأنواع القضايا في المحكمة الواحدة كما تم استعراض تجربة التفتيش القضائي عن بعد لفتح الجلسات القضائية لأصحاب الفضيلة القضاة ومعرفة جميع الانجازات في جميع القضايا بأنواعها، إضافة إلى ذلك فقد استمع أمير منطقة الرياض لتجربة الترجمة الفورية عبر الشبكة الالكترونية العدلية والتي تتم عن طريق مركز المعلومات بجانب تقني يقلل التكاليف ويسرع أداء العمل كما تم عرض الجانب التدريبي في الوزارة والذي استهدف تدريب اكثر من 40 الف موظف عدلي من كافة المحاكم وكتابات العدل اضافة إلى تدريب أكثر من 1500 قاضياً.

بعدها قام أمير منطقة الرياض بجولة في مركز المعلومات بمشروع تطوير مرفق القضاء وغرفة التحكم والمراقبة للمحاكم. وتم عرض الانجازات الالكترونية الخاصة في المركز كما اطلعوا على مشاريع مباني المرافق العدلية.

هذا وعقد أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود مع وزير العدل اتصالاً مرئياً الكترونياً عن طريق الدائرة التلفزيونية والشبكات الالكترونية مع رؤساء محاكم الاستئناف في كل من منطقة القصيم والشرقية وعسير وذلك بالصوت والصورة من خلال استخدام وسيط مركز المعلومات بالرياض تم تبادل الأحاديث فيها بين الأطراف جميعاً واستعرض فضيلة رؤساء المحاكم الفوائد الكبيرة والجمة التي أضافتها التقنية الالكترونية لإنجاز العمل وتسريع البت في أداء إجراءات القضايا.