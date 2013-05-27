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محكمة جزائرية تصدر أحكاما بسجن 12 شخصا بتهمة تهريب الأطفال والأجنة إلى فرنسا

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محكمة جزائرية تصدر أحكاما بسجن 12 شخصا بتهمة تهريب الأطفال والأجنة إلى فرنسا محكمة جزائرية تصدر أحكاما بسجن 12 شخصا بتهمة تهريب الأطفال والأجنة إلى فرنسا

كتب : أ ش أ منذ 28 دقيقة

أصدرت محكمة الجنايات العاصمة الجزائرية، مساء اليوم، أحكاما على 12 شخصا بالسجن لمدد مختلفة عقب إدانتهم بالضلوع في تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة إلى فرنسا.

وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسى في القضية الدكتور "حانوتي خليفة " بالسجن لمدة 12 عاما مع حرمانه من ممارسة وظيفته لمدة 10 سنوات ..كما أصدرت المحكمة أحكاما غيابية بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ ضد ستة متهمين فى نفس القضية ذووي جنسية مزدوجة جزائرية - فرنسية.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ ضد أحد المتهمين وبالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد أربعة أشخاص وببراءة مواطنة جزائرية.

وقال مصدر قضائي جزائري في تصريح له إن وقائع القضية تعود إلى عام 2008 عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على أعضاء هذه الشبكة التي كانت وراء اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج بأوراق مزورة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات فى القضية بدأت إثر تلقى بلاغ بوفاة فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي حيث أظهرت التحريات أن الطبيب كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد يملك عيادة بمنطقة "عين طاية" بالعاصمة ويعمل بمشاركة أخته على استغلال الأجنة التي كانت تجهض ويتم وضعها في محلول خاص بها وتهرب إلى الخارج.

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