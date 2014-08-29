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الأمير سلمان يبحث مع هولاند تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

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الأمير سلمان يبحث مع هولاند تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة الأمير سلمان يبحث مع هولاند تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

    تبرم المملكة وفرنسا عدداً من الاتفاقيات في مجالات مختلفة، في إطار الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى الجمهورية الفرنسية والتي وصفها السفير الفرنسي لدى المملكة برتران بزانسنو ب"المهمة"، وقال في تصريح ل" الرياض" بأن الزيارة ستكون فرصة للتباحث بين الجانبين السعودي والفرنسي في القضايا والأحداث التي تمر بها المنطقة.

ولفت السفير الفرنسي أن الزيارة التي ستستمر من 1 - 4 سبتمبر ستكون فرصة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين فرنسا والمملكة التي زارها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ديسمبر الماضي، والتي كانت بشكل عام ناجحة ومثمرة.

وأضاف أن المواضيع السياسية والاقتصادية ستكون حاضرة في المباحثات التي سيعقدها الوفدان السعودي والفرنسي خلال فترة الزيارة.

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