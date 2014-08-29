البطاطا المكسيكية مع جبنة الشيدر الشهية

المقادير:

2 حبة بطاطس

1 علبة فاصوليا حمراء

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة بودرة بابريكا الحلوة

1/4 ملعقة صغيرة شطة حمراء

1/4 ملعقة صغيرة بصل بودرة

1/4 ملعقة صغيرة بودرة الثوم

1/4 ملعقة صغيرة كمون مطحون

2 كوب جبن الشيدر الأحمر

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر

1 ملعقة كبيرة فلفل حار مخلل

طريقة التحضير

1. يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 200 مئوية

2. تُبطن صينية الفرن بورق الألومنيوم ويُرش بالزيت ويوضع جانبًا

3. تُقطع البطاطس إلى أصابع متوسطة

4. في وعاء كبير، تُخلط البطاطس مع الزيت وتُقلب جيدًا ثم تضاف البهارات وتُقلب حتى تُغلف كل أصابع البطاطس

5. توزع البطاطس في صينية الفرن وتُخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج وتصبح مقرمشة قليلاً في منتصف عملية الخبز تُقلب البطاطس قليلاً

6. تُرفع صينية البطاطس من الفرن وتوزع البطاطس على قالب خاص بالفرن

7. يُوزع جبن الشيدر المبشور والفلفل الحار والبصل الأخضر الشرائح والفاصوليا الحمراء على سطح البطاطس ثم يوضع في الفرن لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن

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