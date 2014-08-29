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الحكومة الليبية تقدم استقالتها لمجلس النواب

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قدمت الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني استقالتها إلى مجلس النواب الليبي مساء الخميس، بحسب بيان للحكومة نشر على موقعها الرسمي.

وقال البيان إنه «وفقا للاعلان الدستوري تضع الحكومة نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء وتحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات».

ورغم أن الحكومة الليبية لم تذكر بشكل واضح أسباب تقديم استقالتها، إلا أنها أضافت عبر البيان أنها تعرب عن «استغرابها واستنكارها لما آلت إليه الأمور والأوضاع في مدينة طرابلس من حيث انتهاك الحرمات وحرق البيوت والاعتداء على سكانها وتشريهم»، دون تحديد الجهة التي قامت بذلك.

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