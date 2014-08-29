«بوتين» يطالب الانفصاليين الموالين لروسيا السماح بخروج جنود أوكرانيين محاصرين

قال الكرملين في بيان، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الانفصاليين الموالين لروسيا إلى فتح ممر إنساني في شرق أوكرانيا للسماح للجنود الأوكرانيين المحاصرين بمغادرة ساحة القتال.

وأضاف في بيان «أدعو قوات الميليشيا إلى فتح ممر إنساني للجنود الأوكرانيين المحاصرين لتجنب سقوط ضحايا بلا أي معنى والسماح لهم بمغادرة منطقة القتال دون عراقيل والانضمام إلى عائلاتهم، ولتقديم المساعدات الطبية العاجلة للمصابين من جراء العملية العسكرية».

وأوضح «بوتين» أن «روسيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في شرق أوكرانيا بعد أقل من أسبوع من وصول أول قافلة مساعدات روسية إلى شرق أوكرانيا ثم عودتها إلى روسيا».