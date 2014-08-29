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محمود عباس: إعدام «حماس» للجواسيس في الشوارع «إجرام»

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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في لقاء مع فضائية «العودة» الفلسطينية عن الوضع الداخلي في قطاع غزة: «هناك لدى حركة (حماس) حكومة ظل في غزة ولديهم وكلاء وزارات، وإذا استمر هذا الأمر فإن هذا سيهدد استمرار الوحدة الوطنية، والامتحان قادم قريبا».

وحسب وكالة «معا» الفلسطينية، التى نقلت لقاء عباس، الخميس، الذي أضاف: «أنا أعرف أن الأمر ليس بسرعة بل يحتاج إلى أشهر لإنهاء الانقسام، ولكننا سنعرف من أول يوم تدخل فيه المساعدات إلى غزة، وإذا كانت تصل المساعدات للناس أم لا، وهذا كلام محدد وصريح، هل تستطيع حكومة التوافق الوطني أن تحكم وتعمل في غزة أم أن هناك جهات ستمنعها».

وأشار إلى أنه تحدث مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، عن وجود كوادر حركة «فتح»، وكوادر الفصائل الأخرى تحت الإقامة الجبرية في غزة، وإطلاق النار على الأرجل، واصفا إطلاق النار والإعدام للعملاء في الشوارع بأنه «إجرام»، وقال إن «(حماس) حاكمت وأعدمت لوحدها من دون التشاور مع أحد، والسلطة تحمّلت وسكتت لأن البلد كله كان في خطر، وأنه لو كان هناك عملاء كان من الحري محاكمتهم وإيقاع الحكم عليهم أو إعدامهم ولكن ليس في الشوارع بهذه الطريقة».

وحول الجرائم الاسرائيلية، قال الرئيس الفلسطيني: «لن نسامح ولن تفلت إسرائيل بجرائمها وفعلتها، ولدينا أساليب كثيرة، وعندنا وسائل كي لا يفلت المجرم من عقوبة جرائمه».

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