بالفيديو.. «طيارة» تطلق حملة «لفة» لتشجيع السياحة في مصر

أطلق مجمع «طيارة»، أحد المركز الإعلاميية المتنوعة، أغنية بعنوان «لفة» بهدف دعم السياحة المصرية وتشجيع السياح على زيارة مصر.

وتدور فكرة أغنية «لفة» حول قيام المصور بتصوير نفسه وهو يتحرك بصورة دائرية بحيث يظهر في الصورة المصور نفسه وكل ما يحيط به من مظاهر ومعالم سياحية في مصر.

وقالت «طيارة» إن فكرة الأغنية التي تم إطلاقها تحت اسم «لفة» laffah# هي تصوير فيديو قصير أثناء تحرك المصور في صورة دائرية بحيث يظهر في الصورة المصور نفسه وكل ما يحيط به من معالم وخلفيات.

وأشارت إلى أنه إلى جانب هذه الأغنية هناك عدد من الفيديوهات القصيرة بـ7 لغات مختلفة تشجع على زيارة مصر من كل مكان في العالم، والقيام بـ''لفة'' في مواقع مصر المختلفة ذات المناظر الخلابة.

وأوضحت أن فكرة إطلاق إصدار «طيارة» تبشر بوجود مركز حقيقي يمزج بين أشكال متنوعة من أشكال الإعلام في مكان واحد، وأن وجود مقالات، وورش عمل، وفعاليات وأنشطة متكاملة متعلقة بالبرامج الموجودة على الانترنت سيجعل تجربة التفاعل معها أكثر متعة وتشويق.