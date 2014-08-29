فيديو.. قائد الحرس الجمهوري السابق: مرسي كان يرتدي قميصًا واقيًا في التحرير

قال اللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهوري السابق، إنه تخوف من ذهاب الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى ميدان التحرير، قبل تنصيبه، وأبلغه بصعوبة التأمين.

وأضاف «عبدالسلام»، في حواره لبرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه فوجئ «بطلب مرسي عند توليه الرئاسة بعدما طلب أن يذهب إلى ميدان التحرير لحلف القسم الجمهوري، وهذا ما قابلته بالرفض لعدم السيطرة على تأمينه في الميدان بجانب الشق القانوني والدستوري والذي يتنافي مع هذا العمل وهذا ما جعلني أتأكد أنهم جماعة فاقدة للرؤية القانونية والدستورية».

وأوضح أن «من ضمن الإجراءات التأمينية لبس الواقي من الرصاص، وهذا ما تم التوافق عليه عند قسم اليمين في ميدان التحرير، وبالفعل قمنا باستيراد واق من الرصاص من الولايات المتحدة، وكان ذلك قبل الذهاب إلى التحرير بـ6 ساعات»، مشيرًا إلى أن «الواقي الذي كان يرتديه مرسي من النوع الرقيق، وشديد الأمان».