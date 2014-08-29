فيديو.. قائد الحرس الجمهوري السابق يكشف تفاصيل أول لقاء مع مرسي

قال اللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهوري السابق، إن الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين كانوا في حالة انبهار، ولم يكونوا مصدقين أنهم وصلوا إلى الحكم.

وكشف «عبدالسلام»، في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، تفاصيل لقائه الأول مع مرسي، قائلًا: «قابلت الرئيس السابق لأول مرة في صالون القصر الرئاسي، وكنت أول من يؤدي التحية العسكرية له بحكم طبيعة عملي، ووجه لي التحية، وتمنيت له التوفيق، وقلت له أن البلد محتاج ليك».

وتابع: «الرئيس الأسبق سألني أنت القائد اللي كنت موجود أيام ثورة يناير، فقلت له نعم يا فندم أنا من قبل الأحداث حتى الآن، وبعدها قام سلم عليه تاني»، مضيفًا: «أشاد مرسي برد فعل الحرس الجمهوري عندما وصل المتظاهرين إلى القصر الجمهوري، وقال لي أنا اللي كنت مسؤول عن تحركات الإخوان في التحرير وإلى القصر، وتخوفنا من التحرك إلى القصر حتى لا نفاجأ بفعل من قوات الحرس».