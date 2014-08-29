شهادة دولية بإدارة الأصول لموظفين في «طرق دبي»

حصل 10 موظفين من هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة دولية في مجال إدارة الأصول من المعهد البريطاني بالمملكة المتحدة، وذلك بعد اجتيازهم للاختبار بنجاح والذي تم بالتعاون مع المعهد البريطاني IAM.

امتياز

وأوضح عدي الديسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات بقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في الهيئة، أن حصول الموظفين من قطاعات ومؤسسات الهيئة على هذه الشهادة الدولية وقدرتهم على اجتياز هذا الاختبار الصعب، يعد دليلاً على مدى تمتعهم بقدرات ومؤهلات عالية في مجال عملهم في الهيئة، ما يُسهم في وضع خطط ورؤى مستقبلية في كيفية الحفاظ على أصول الهيئة بكل كفاءة وفاعلية.

وأضاف: انتهت إدارة الأصول والممتلكات في الهيئة، وبالتعاون مع إدارة الموارد البشرية والتطوير، من إعداد برنامج تدريبي بعنوان « خبير أصول»، والتي اشتملت على برامج تخصصية حول كيفية تطبيق معايير نظام الهيئة لإدارة الأصول الذي يتماشى مع أرقى المعايير العالمية، وخاصة ISO 55001 وتهدف الدورة أيضاً، إلى زيادة ثقافة موظفي الهيئة في مجال إدارة الأصول وزيادة مهاراتهم في كيفية الحفاظ على أصول الهيئة وصيانتها بكل فاعلية وكفاءة.

تدريب

وأوضح عدي الديسي، أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تُسهم في تعزيز أرقى المفاهيم الحديثة لدى موظفي الهيئة بشكل عام، وموظفي إدارة الأصول بشكل خاص، من أجل الارتقاء بالعمل والوصول به إلى أعلى درجات التميز، لافتاً إلى أن البرامج التدريبية هي جزء من منظومة سير العمل الرامي إلى نشر ثقافة استدامة الأصول على مستوى الهيئة.

يذكر أن الفئات التي استهدفها البرنامج تضمنت موظفي التخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع، والموظفين المسؤولين عن التخطيط وإعداد وتنفيذ خطط الصيانة للأصول الهيئة، وموظفي الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وموظفي تقنية المعلومات والمسؤولين عن الأنظمة الإلكترونية، إلى جانب موظفي إدارة الأصول والممتلكات.