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أمطار غزيرة وزخات برد على وادي العجيلي ومسافي

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أمطار غزيرة وزخات برد على وادي العجيلي ومسافي أمطار غزيرة وزخات برد على وادي العجيلي ومسافي

هطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقتي وادي العجيلي ومسافي جنوب رأس الخيمة، مصحوبة برياح قوية أدت إلى انخفاض في درجات الحرارة، وجريان أودية الشعاب في الجبال المحيطة.

من جهتها، سارعت شرطة رأس الخيمة ودوريات إدارة المرور والدوريات، للانتشار في مناطق هطول الأمطار لتنظيم حركة المركبات في الطرق التي قطعتها المياه، حفاظاً على أمن وسلامة قائدي المركبات. وشهدت المناطق الجنوبية من رأس الخيمة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث أدت سقوط الأمطار على الجبال المحيطة بمنطقة مسافي ووادي العجيلي ووادي الطواء لخروج الكثير من الأهالي للبر لرؤية الأمطار المنهمرة، وجريان الأودية والشعاب من فوق قمم الجبال.

 وقال سيف المزروعي من منطقة وادي العجيلي: إن الأمطار بدأت تتساقط أمس في حدود الساعة الثالثة عصراً، وكانت غزيرة على الجبال المحيطة بالمنطقة صاحبها زخات من البرد، مشيراً إلى أن الأمطار أدت إلى جريان الأودية وجميع الشعاب المؤدية إليه.

 

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