مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطلق 5 خدمات ذكية أكتوبر المقبل

تطلق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المرحلة الأولى من خدماتها الذكية، والتي تشمل 5 خدمات ذكية خلال معرض جيتكس 2014 في أكتوبر المقبل، وتتضمن خدمة تسجيل المتعامل، وتسجيل المقاول، وتخصيص مسكن، وتحديث بيانات المتعامل، وخدمة السداد المبكر، وفقاً لطلال آل علي مدير إدارة تقنية المعلومات في المؤسسة.

تطوير

وقال طلال آل علي لـ «البيان»، إن المرحلة الأولى تشمل إعادة تطوير التطبيق الذكي للمؤسسة بشكل جديد، ليتوفر على أجهزة الهواتف الذكية المختلفة، ويتضمن خواص الاطلاع على مشاريع المؤسسة والبحث عن المساكن الجاهزة المتوفرة وتنويه عن توفر مسكن بمواصفات معينة وحجز مسكن جاهز وتحديث بيانات التواصل والدفع الإلكتروني، إلى جانب الاطلاع على المستحقات وتفاصيل القرض وحاسبة القرض التجريبي، وأخبار المؤسسة والتوعية والإرشادات، إضافة إلى الاطلاع على حالة دفعات المقاولين والاطلاع على حالة الطلب الإسكاني، وتقييم نماذج المساكن، وإضافة مساكن إلى المفضلة أو المشاركة بالتفاصيل «مرحلة التخصيص»، وخاصية أخذ الملاحظات من المتعاملين.

مرحلة ثانية

وأوضح أن المرحلة الثانية من الخدمات الذكية سوف تطلقها المؤسسة خلال 2015، وتشمل تقديم جميع الخدمات الإسكانية مثل خدمة منحة أرض، وقرض بناء وقرض مسكن جاهز وخدمة قرض صيانة، وخدمة منحة مسكن، ومنحة صيانة ورسالة لمن يهمه الأمر وزيادة قيمة القرض والإفراج عن الضمان البنكي لمقاول.

وأضاف أن هناك 380 حساباً إلكترونياً مفعّلاً لفئة المقدمين «المستفيدين» منذ عام 2012، يستفيدون من الاطلاع على بيانات المتعامل مثل حالة الطلب وقيمة الأقساط والمتأخرات، وكيفية الاستفادة من خدمة السداد المبكر، لافتاً إلى أن عدد طلبات التسجيل الإلكتروني في النصف الأول لعام من العام الجاري بلغ 287 طلباً، بينها 264 طلباً تم الموافقة عليها، و23 طلباً تم رفضها بسبب خطأ في البيانات، وبالنسبة لطلبات المقاولين، فهناك 136 حساباً إلكترونياً مفعّلاً لفئة المقاولين منذ عام 2012، وأشار إلى أن المؤسسة وضعت خطة لتسويق خدماتها الإلكترونية بهدف زيادة خطة الإقبال عليها، ومدى استفادة المتعاملين منها، ودراسة ملاحظاتهم ومقترحاتهم والعمل على تطويرها.

125

بلغ عدد طلبات التسجيل الإلكتروني للمقاولين في النصف الأول من العام الجاري 125 طلباً، منها 119 طلباً تم الموافقة عليها، فيما رفضت المؤسسة 6 طلبات بسبب خطأ في البيانات.